Существует ряд «безусловных вещей», на которых будет настаивать Киев на переговорах.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все красные линии я вам сейчас не скажу, это долгая дискуссия. Главные вещи – не потерять независимость, суверенитет нашего государства, и чтобы никогда в жизни у России не было влияния на независимость украинцев.

Далее, я не хочу с ними обсуждать, какая должна быть наша армия, потому что это часть гарантии безопасности для украинцев, не для русских. Это также важный элемент нашей независимости.

Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности. Где, я скажу очень кратко, Евросоюз – главная экономическая гарантия безопасности для Украины. Это безусловные вещи, которые нам нужны», – вещал он.