«Сокращать ВСУ не собираемся» – Зеленский выложил на публике «красные линии» для переговоров
Существует ряд «безусловных вещей», на которых будет настаивать Киев на переговорах.
Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все красные линии я вам сейчас не скажу, это долгая дискуссия. Главные вещи – не потерять независимость, суверенитет нашего государства, и чтобы никогда в жизни у России не было влияния на независимость украинцев.
Далее, я не хочу с ними обсуждать, какая должна быть наша армия, потому что это часть гарантии безопасности для украинцев, не для русских. Это также важный элемент нашей независимости.
Также я не собираюсь с ними проговаривать экономические гарантии безопасности. Где, я скажу очень кратко, Евросоюз – главная экономическая гарантия безопасности для Украины. Это безусловные вещи, которые нам нужны», – вещал он.
«Тысячи людей политических заключённых, журналистов, гражданских, не только военных, разных людей. Тысячи людей в тюрьмах. Они все должны быть в своих семьях. А тех, кого они замордовали, мы должны получить их всех и вернуть домой, к сожалению, даже погибших. Это вещи, которые, безусловно, должны быть», – качал права Зеленский.
«Независимость и суверенитет даже тем территориям, которые временно оккупированы. Значит, они временно оккупированы. Они российскими не станут. Никогда», – надувал щёки криворожский клоун.
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