«Следом за ТЦК пора бомбить погранзаставы на Западенщине» – военкор Коц

Максим Столяров.  
17.07.2025 18:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Верховная рада приняла закон, разрешающий служить в ВСУ по контракту гражданам старше 60 лет. Это свидетельствует о том, что рано или поздно данная категория населения вместе с 18-летними станет объектом охоты бусификаторов ТЦК.

Такое мнение в эфире радио «КП» высказал российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада приняла закон, разрешающий служить в ВСУ по контракту гражданам старше 60 лет....

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«Теперь просто будут брать всяких забулдыг, алкоголиков, бичей, бомжей. Исполнилось более 60 лет, и вроде тащить не должны уже, а так их будут тащить, соблазняя большими зарплатами, хорошими льготами, рассказывать сказки, что они будут служить в тылу.

Хотя, я сколько работал, пленных в возрасте 50+ полно, причём их брали именно на переднем крае, они сдавались. Упирается в основном-то как раз молодёжь, а пожилым просто физически тяжко преодолевать большие расстояния пешком, ещё и гружёные боеприпасами, в броне.

Но в будущем, я думаю, это такая прокладочка, когда им всё-таки придётся и 60-летних, и 18-летних загонять в армию силком. И эти мотивирующие контракты – это такой переходный этап», – отметил Коц.

Он напомнил, что давно предполагал назревание у Киева рано или поздно проблем по людям, поэтому сейчас удары РФ по ТЦК очень своевременны.

«Подрывая и мобилизационный ресурс, понимая, что мы это делаем системно, находим понимание у украинского общества, в связи с этими ударами, я бы ещё порекомендовал тем, кто составляет список целей, вынести просто все пограничные заставы на западных границах Украины.

Чтобы украинские мужики, которые справедливо не желают погибать за просроченного президента Зеленского в мясных штурмах и курских авантюрах, могли спокойно пересекать границу в поисках лучшей жизни», – предложил военкор.

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