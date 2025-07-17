«Следом за ТЦК пора бомбить погранзаставы на Западенщине» – военкор Коц
Верховная рада приняла закон, разрешающий служить в ВСУ по контракту гражданам старше 60 лет. Это свидетельствует о том, что рано или поздно данная категория населения вместе с 18-летними станет объектом охоты бусификаторов ТЦК.
Такое мнение в эфире радио «КП» высказал российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Теперь просто будут брать всяких забулдыг, алкоголиков, бичей, бомжей. Исполнилось более 60 лет, и вроде тащить не должны уже, а так их будут тащить, соблазняя большими зарплатами, хорошими льготами, рассказывать сказки, что они будут служить в тылу.
Хотя, я сколько работал, пленных в возрасте 50+ полно, причём их брали именно на переднем крае, они сдавались. Упирается в основном-то как раз молодёжь, а пожилым просто физически тяжко преодолевать большие расстояния пешком, ещё и гружёные боеприпасами, в броне.
Но в будущем, я думаю, это такая прокладочка, когда им всё-таки придётся и 60-летних, и 18-летних загонять в армию силком. И эти мотивирующие контракты – это такой переходный этап», – отметил Коц.
Он напомнил, что давно предполагал назревание у Киева рано или поздно проблем по людям, поэтому сейчас удары РФ по ТЦК очень своевременны.
«Подрывая и мобилизационный ресурс, понимая, что мы это делаем системно, находим понимание у украинского общества, в связи с этими ударами, я бы ещё порекомендовал тем, кто составляет список целей, вынести просто все пограничные заставы на западных границах Украины.
Чтобы украинские мужики, которые справедливо не желают погибать за просроченного президента Зеленского в мясных штурмах и курских авантюрах, могли спокойно пересекать границу в поисках лучшей жизни», – предложил военкор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: