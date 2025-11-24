«Штаты поменяли доброго полицейского на злого – чтобы «вбить» в Украину мирный план» – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США заменили представителя по Украине: «друга» Кита Кэллога – на «плохого полицейского» Дэна Дрисколла. Потому что видят неизбежность краха украинской армии. Дрисколл должен будет не заниматься дискуссиями – его задача «вбить» в Украину принятие мирного плана.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США считают, что еще пройдет год-два войны, Москва захватит еще тысяч 10-15 квадратных километров Украины, и требования ее начнут распространяться дальше – на Днепропетровскую, на Харьковскую область, начнут касаться возможности управления политическим режимом в Украине…», – объяснял он.