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Петербургский международный экономический форум, собравший множество иностранных участников вопреки санкциям Запада, должен стать заменой обанкротившемуся Давосскому форуму.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил сербский экономист Бранко Драгаш, крупный предприниматель, который финансировал реконструкцию многих монастырей и церквей в Сербии. Во время интервенции НАТО против Югославии, будучи уже известным и состоятельным человеком, он лично взял в руки оружие и защищал небо Белграда в составе подразделения ПВО.

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«Я считаю, что роль Петербургского экономического форума очень важна. После краха Всемирного экономического форума в Давосе, пропагандировавшего обанкротившуюся идеологию неолиберального капитализма, хорошо, что появилась новая площадка для общения специалистов. Этот форум должен принести миру новую экономическую идею. Капитализм превратился в американский корпоративный фашизм, который разрушает планету. Потребительская цивилизация разрушила социальную общность и превратила человека, погрязшего в долгах, в зомбированного идиота», – сказал Драгаш.

Он призвал участников ПМЭФ к выработке новой экономической политики и отказа от копирования модели Запада.

«Огромная проблема – растущие долги государств западной цивилизации, которые скрываются, но никогда не будут возвращены. Это приведет к финансовому цунами, которое уничтожит западную цивилизацию. Мы находимся на поворотном этапе. Я задаю участникам ключевой вопрос – какая экономическая система нам нужна? Какой смысл слаборазвитым странам спешить достичь уровня западных стран, когда те уже обанкротились? Зачем нам строить общество, в котором 1% самых богатых олигархов будет иметь такой же капитал, что и 50% обедневших граждан? Миру нужна новая политическая и экономическая система», – сказал Драгаш.

В целом, по его словам, ПМЭФ показывает бесполезность западных санкций против РФ.