Семьи погибших и пленных ВСУшников не могут получить обещанные выплаты

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Украинское государство до сих пор затягивает с обещанными выплатами членам семей пропавших без вести и пленных ВСУшников.

Об этом в ходе заседания украинского парламента заявил депутат Юрий Павленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рада еще в октябре прошлого года приняла Закон относительно денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или без вести пропавших. С 1 февраля 2025 года этот закон уже должен был бы начать действовать, но Кабинетом министров не утвержден порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести. Ко мне как к депутату, а я думаю, и к другим поступают многочисленные обращения от членов семей пленных и пропавших без вести военнослужащих с просьбой разъяснить основные положения закона. В субботу имел очередную встречу с семьями пропавших без вести и передаю вам их тревоги», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что даже те выплаты, которые удаётся добиться от ведомств, задерживаются на несколько месяцев. Более того, часть таких выплат сокращаются.