Семьи погибших и пленных ВСУшников не могут получить обещанные выплаты
Украинское государство до сих пор затягивает с обещанными выплатами членам семей пропавших без вести и пленных ВСУшников.
Об этом в ходе заседания украинского парламента заявил депутат Юрий Павленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Рада еще в октябре прошлого года приняла Закон относительно денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или без вести пропавших. С 1 февраля 2025 года этот закон уже должен был бы начать действовать, но Кабинетом министров не утвержден порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести.
Ко мне как к депутату, а я думаю, и к другим поступают многочисленные обращения от членов семей пленных и пропавших без вести военнослужащих с просьбой разъяснить основные положения закона. В субботу имел очередную встречу с семьями пропавших без вести и передаю вам их тревоги», – сказал депутат.
Он подчеркнул, что даже те выплаты, которые удаётся добиться от ведомств, задерживаются на несколько месяцев. Более того, часть таких выплат сокращаются.
«Согласно новым нормам, сумма средств, которые получит несовершеннолетний ребенок такого военнослужащего за февраль, будет меньше, чем получали в предыдущие месяцы, включая январь. Вместе с тем, те военнослужащие, кто на момент принятия закона уже был пленным или пропавшим без вести, члены их семей получат меньше средств.
Это порождает общественное напряжение и обиду на государство от членов семей военнослужащих, которые в плену или пропали без вести. Не исключаю, что и воинские части не знают, как выполнять предусмотренное законодательство», – добавил Павленко.
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