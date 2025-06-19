Саммит НАТО в Гааге пройдет всего за два с половиной часа, и Зеленский не будет мозолить глаза Трампу

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The Times пишет о принятом функционерами НАТО оригинальном решении: приближающийся саммит Альянса пройдет по сокращенной программе — одно заседание на два с половиной часа.

Отмечается, что Альянс соберется в Гааге в следующий вторник, «чтобы установить новые амбициозные цели по оборонным расходам для национальных правительств, и это будет короткая встреча, чтобы справиться с Трампом, который непредсказуем и нетерпелив в отношении долгих бесед».

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«Короткий и приятный» — таков план саммита НАТО на следующей неделе, который будет «адаптирован к ограниченной концентрации внимания президента Трампа и необходимости избегать вспышек эмоций и оплошностей», – говорится в материале.

Издание напоминает, что обычно формат саммита НАТО состоит из трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и посвящена геополитике и стратегии. Саммит же на следующей неделе будет состоять только из одной сессии продолжительностью два с половиной часа.

Все это для того, чтобы Трамп не улетел с саммита раньше времени, как это уже произошло на прошедшем в Канале саммите «Большой Семерки».

Коммюнике саммита, в котором будут изложены цели НАТО по расходам, также будет состоять всего из пяти абзацев на одном листе формата А4.

На контрасте: в прошлом году в Вашингтоне было принято заявление из 44 абзацев, объемом 5400 слов.

«Признавая нелюбовь президента США к длительным встречам, дипломаты заявляют, что речь идет о том, чтобы саммит был сфокусированным, кратким и лаконичным. Трамп может быть нетерпеливым и, как он сам сказал, не способен долго сосредоточиваться на чем-то одном. Чем короче, тем лучше», — признался изданию один из дипломатов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен сосредоточить внимание на единственном решении — увеличить расходы НАТО на оборону до 5%.

Решение о расходах будет представлено как личный триумф Трампа после десятилетий нотаций американских президентов европейским союзникам, отмечает издание.

Чиновники и дипломаты, организующие встречу, надеются извлечь уроки из саммита G7, который прошел в минувшие выходные, когда Трамп уехал до окончания мероприятия, а затем обрушился с критикой на других лидеров в соцсетях.

«Будет ли поздно ночью или ранним утром сенсационное сообщение в Truth Social, если он рассердится на саммите?» — сказал один из дипломатов альянса. Согласно программе саммита, Трамп не будет проводить пресс-конференцию с Рютте, как это принято.

Сохранение хрупкого единства НАТО в то время, когда администрация Трампа ставит под сомнение роль Америки как главного гаранта безопасности альянса, так же важно, как и увеличение расходов на оборону, цитирует издание главу внешнеполитического ведомства ЕС Каю Каллас.

Креативно подошли в НАТО и к щекотливому вопросу присутствия на саммите гостя из Киева:

«Зеленский приглашен, но с дипломатическим понижением в ранге, чтобы избежать неловких встреч с Трампом, который в прошлом конфликтовал с лидером Украины. Хотя у Зеленского нет официальной роли и он не будет встречаться с лидерами НАТО, президент Украины примет участие в ужине, который во вторник вечером даст король Нидерландов», – говорится в материале.

Также, как и на днях с «Семеркой», в тексте итогового заявления саммита будет снижен градус риторики. Россия по-прежнему будет описываться как «прямая угроза», но не будут повторяться предыдущие заявления, что Украина находится на «необратимом» пути к членству в НАТО.