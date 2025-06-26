С Украины сняли задачу победить Россию

Анатолий Лапин.  
26.06.2025 10:52
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина как инструмент в руках Запада поменяла свое предназначение.

Об этом в эфире ток-шоу «60 минут» заявил руководитель информагентства News Front Константин Кнырик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина как инструмент в руках Запада поменяла свое предназначение. Об этом в эфире ток-шоу...

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«Мы тут с информационной точки зрения радуемся, что Украину нигде не прописали, что ее видят членом НАТО. Да ее давно никто не видит членом НАТО, всех абсолютно устраивает практическая ситуация, при которой можно использовать Украину, не беря на себя юридическую ответственность и навлекая на себя какие-то возможные последствия. Зачем, если этот механизм и так работает. И вот в этой риторике какой образ создают информационный Украине? А Украина-то не проиграла, они устояли, их не захватили, – хотя никто такой цели не ставил…

И мы должны понимать, что до тех пор, пока этот режим будет поддерживаться, до тех пор, пока этот режим будет легитимизироваться на Западе, Трамп может рассказывать все, что угодно. Трамп может говорить, что завтра уже сделка, послезавтра мир, все двигается хорошо, все двигается прекрасно, мы на пороге невероятных позитивных событий, как он часто это делает, но на практике украинский проект просто переформатировался. У него нет задачи, которая стояла ранее — победить Россию. У него есть задача — не проиграть. И вот с этой задачей они будут справляться как террористическими методами, так и информационно-психологическими», – заявил Кнырик.

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