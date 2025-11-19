С помощью «мирного соглашения» Трамп пытается подчинить Россию – Шишкин

Трамп пытается навязать такой мир, который поставит безопасность России в зависимость от США.

Об этом в своё блоге заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп отводит от столкновения с Россией. Он пытается сделать такой мир на Украине, при котором безопасность России окажется в зависимости от воли Вашингтона. Ему не нужно, как Байдену, расчленение России. Ему нужно поставить Россию в положение, когда она будет вынуждена идти в фарватере США.

На это и направлены миротворческие инициативы Трампа, а не на Нобелевскую премию. И поэтому Россия уже 10 месяцев не принимает мирные инициативы Трампа.

Мы знаем, что Стамбульские соглашения были очень серьёзным компромиссом. А то, что предлагает Трамп, Россия не принимает до сих пор – значит, это круче того, что было в Стамбуле, это вызов безопасности.

Россия не пойдёт на те соглашения, которые не учитывают вопросы её безопасности. А с той стороны ставятся такие предложения, которые неизбежно ставят российскую сторону в зависимость, с точки зрения безопасности, от воли Вашингтона», – сказал Шишкин.