«Русские угрожают нам повсюду» – нацист Писториус ухватился за «атаку БПЛА на Польшу»

Константин Серпилин.  
10.09.2025 23:58
  (Мск) , Берлин
Просмотров: 287
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Залетевшие в Польшу «российские» беспилотники оправдывают рост расходов на вооружение с странах НАТО.

Об этом на выступлении в Бундестаге заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По сообщениям премьер-министра Польши, мы говорим о 19 беспилотниках, которые отправлялись с территории Белоруссии. Определённо, нет никаких оснований подозревать, что это ошибка коррекции курса, или что-то в этом роде.

Эти беспилотники были явно нацелены именно на этот курс. Чтобы лететь на Украину, им нужно было лететь другим курсом, чтобы атаковать Польшу», – трепался немец.

«Мы находимся под постоянной угрозой провокаций российских Вооружённых сил в воздушном пространстве Балтики, в российском море, на воде и под водой.

А также в Центральной Европе посредством гибридных атак или именно таких полётов. Мы готовы к этому, сотрудничаем с поляками в проведении консультаций в соответствии со статьёй 4», – добавил он.

Писториус подчеркнул, что такого рода происшествия оправдывают рост расходов на армию в странах НАТО.

