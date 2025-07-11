«Русские дроны-ждуны выносят нашу пехоту, расчёты FPV и логистику» – нацистка Берлинская

Вадим Москаленко.  
11.07.2025 18:26
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Красноармейск (Покровск) и Константиновка уже под огневым контролем российских дронов на оптоволокне.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Красноармейск (Покровск) и Константиновка уже под огневым контролем российских дронов на оптоволокне. Об этом...

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«Очень упрощённо: вот линия, здесь находится наша пехота, которая, давайте говорить правду, живёт вообще по норам. Это люди, которые неделями не вылезают из этих нор, живут в земле, им сбрасывают продукты, воду, подвозят наземными роботами какой-то боекомплект.

А за ними на определённой дистанции находятся экипажи FPV, которые должны их прикрывать, когда начинаются штурмы. Коробочками или пешие – штурмы часто русские практикуют, причём, постоянными волнами.

Когда у русских эта рука на оптоволокне стала длиннее, чем наша, когда они могут долетать и сейчас контролируют Константиновку, например, Покровск, соответственно, они начали выбивать не просто пехоту, а непосредственно наши экипажи FPV и логистику. На перекрёстках дорог находятся «дроны-ждуны» на оптоволокне, классические средства РЭБ не срабатывают, соответственно, когда происходит малейшее движение, этот дрон поднимается и угрожает. Рука у русских стала длиннее», – пожаловалась Берлинская.

Она констатировала, что «дроны на оптоволокне мы проспали».

«Хотя, круги специалистов говорили об этих дронах на оптоволокне ещё весной-летом 2022 года. Но государство посмеялось, в том смысле, что это дроны на шнурочках, это не сработает. Нет значения – на шнурочках, на радиосвязи или автономный дрон. Значение имеет только эффективность.

Вот, чтобы мы не проспали какой-то очередной вызов, который станет для нас уже неподъёмным, нам нужно его предусматривать. Потому что над оптоволокном мы не подумали, и сейчас несём очень большие потери из-за этого», – сокрушалась нацистка.

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