Россия заберет себе все левобережье по Днепру, – офицер ВСУ не верит в заморозку на Аляске

Россия может добровольно завершить СВО, лишь заняв все территории по левому берегу Днепра.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитБюро» заявил офицер ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все завершится ровно тогда, когда они заберут ту часть территории, скажем так. Это моё мнение, я уже давно его говорю, по поводу реки Днепр . Это их, скажем так, окончательная, на процентов 90, завершённая СВО. Левобережная Украина – это их территории, это и является успехом СВО. И ни на какую дипломатию – они будут оттягивать время, искать лазеечки…

Они в атаке, понимаете, а мы в обороне. Наши всплески и контратаки на некоторых территориях, контрнаступления, – приводят только к тому, что мы потом теряем еще вниз столько же, сколько отбили», – заявил Черный.