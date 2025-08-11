Россия заберет себе все левобережье по Днепру, – офицер ВСУ не верит в заморозку на Аляске

Анатолий Лапин.  
11.08.2025 13:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 488
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Россия может добровольно завершить СВО, лишь заняв все территории по левому берегу Днепра.

Об этом в эфире видеоблога «ПолитБюро» заявил офицер ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все завершится ровно тогда, когда они заберут ту часть территории, скажем так. Это моё мнение, я уже давно его говорю, по поводу реки Днепр . Это их, скажем так, окончательная, на процентов 90, завершённая СВО. Левобережная Украина – это их территории, это и является успехом СВО. И ни на какую дипломатию – они будут оттягивать время, искать лазеечки…

Они в атаке, понимаете, а мы в обороне. Наши всплески и контратаки на некоторых территориях, контрнаступления, – приводят только к тому, что мы потом теряем еще вниз столько же, сколько отбили», – заявил Черный.

