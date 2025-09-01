Россия выпустила в эфир Януковича – в качестве «носителя альтернативной суверенности» Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Видео с обращением бывшего президента Украины Виктора Януковича внезапно продемонстрировали российские СМИ.

Он заявил, что вступление в НАТО станет «катастрофой для Украины», и напомнил, что «целенаправленно работал по сближению Украины с Еврооюзом», но «партнеры со стороны ЕС вели себя некорректно и проявляли высокомерность».

Политолог Алексей Наумов считает, что в Кремле до сих пор считают, что Янукович не окончательно утратил легитимность.

Об этом он заявил в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия довольно большое внимание уделяет формальным юридическим признакам. С этой точки зрения Янукович может еще считаться легитимным президентом Украины. Это тот человек, который был президентом на момент госпереворота, и момент отрешения его от власти не до конца прояснен. Для России очень важны эти маленькие юридические техники. Вспомните Минские соглашения… Поэтому Виктор Федорович является носителем альтернативной суверенности Украины для людей, которые поддерживают российскую точку зрения и как-то ей симпатизируют», – сказал Наумов.

Он назвал Януковича «символом нормальности» домайданной Украины.