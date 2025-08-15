Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В том, что сегодня на Аляске состоится, возможно, судьбоносный саммит между Россией и США, заслуга не «миролюбивого» американского президента, а русского солдата.

Об этом в эфире Delib заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

