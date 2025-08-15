Россия смогла настоять на своем, спасибо русскому солдату, – Царев

В том, что сегодня на Аляске состоится, возможно, судьбоносный саммит между Россией и США, заслуга не «миролюбивого» американского президента, а русского солдата.

Об этом в эфире Delib заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это не Трамп такой хороший. Это просто Россия смогла настоять на своем и мир поменялся. Спасибо Владимиру Путину и спасибо русскому солдату.

Или российскому солдату, потому что и с той стороны фронта тоже много русских. С лозунгом: «Русские не сдаются» и те, и другие воюют достаточно хорошо.

И если бы мы не наступали на фронте, если бы Китай, Индия, Бразилия в страхе бы сразу же сказали: «Мы прекратим сотрудничество с Российской Федерацией, сейчас мы поддержим эти санкции», Трамп бы не встречался. Это точно», – заявил Царев.

