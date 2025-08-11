Россия «проиграла США битву за Армению» – в Азербайджане радуются предательству Пашиняна

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Хотя в Армении часто осуждают Россию за то, что она позволила Азербайджану отвоевать Арцах (Нагорный Карабах), в Баку уверены, что в конфликте 2020 года Москва играла на стороне Еревана.

Об этом в частности депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков заявил в интервью телеканалу CBC TV Azerbaijan, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия, действительно, сыграла тогда роль в том, что было подписано трехстороннее заявление, которое остановило военные действия. Но мы не должны обманываться. Россия хотела остановить войну, потому что ее союзник Армения провалила войну. Она стояла перед угрозой окружения и позорной капитуляции. Тогда Россия вмешалась и остановила военные действия, но ни для кого не было секретом, что Россия хотела, чтобы конфликтные отношения (пусть даже не в военной форме) между Азербайджаном и Арменией продолжались. Именно российская сторона выдвинула тогда идею: давайте оставим вопрос о статусе Нагорного Карабаха для будущих поколений. Косвенно это означало: давайте мы оставим на территории Азербайджана свой военный контингент под названием РМК», – сказал Мусабеков.

Российский миротворческий контингент (РМК) был развернут в Арцахе в ноябре 2020 года. Однако после обострения ситуации в 2023 году Азербайджан настоял на выводе РМК. Мусабеков этим похваляется и расхваливает США как «честного брокера».

Его коллега Шахин Сеидзаде считает, что «Россия в битве с США проиграла Армению».

«Россия была модератором соглашения 2020 года. И вопрос к России: почему она не вынудила Армению подписать мирный договор. Если Россия не имеет того влияния на Армению, которое сегодня имеет Дональд Трамп, то Россия в битве с США проиграла Армению. Азербайджану все равно, где подписывать мирный договор: в ЕС, в Арабских Эмиратах, сейчас в Вашингтоне», – рассуждал Сеидзаде.

Он высмеял заявление российского МИДа, в котором тот просит учесть российские интересы при заключении мирного договора, и подчеркнул, что с антироссийских позиций выступает именно Армения, а Азербайджан якобы «открыт для России».