Россия поразила склады в Одессе

Олег Кравцов.  
04.09.2025 08:40
  (Мск) , Москва
Россия и Украина продолжают обмениваться ударами беспилотниками.

Минобороны РФ проинформировало, что было зафиксирован 46 вражеских дронов.

Как сообщил врио губернатор Ростовской области в нескольких районах после падения БПЛА загорелась трава.

По словам главы Волгоградской области Андрея Бочарова, в области сбито два дрона, жертв и разрушений нет.

В свою очередь российские дроны атаковали Одессу, Харьковскую, Сумскую области.

«Одесса: российские войска нанесли удар по городу БпЛА, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль», – отчитались в ГосЧС Украины.

Масштабный пожар начался после прилета во временно оккупированном киевским режимом Славянске.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

