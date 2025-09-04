Россия поразила склады в Одессе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия и Украина продолжают обмениваться ударами беспилотниками.

Минобороны РФ проинформировало, что было зафиксирован 46 вражеских дронов.

Как сообщил врио губернатор Ростовской области в нескольких районах после падения БПЛА загорелась трава.

По словам главы Волгоградской области Андрея Бочарова, в области сбито два дрона, жертв и разрушений нет.

В свою очередь российские дроны атаковали Одессу, Харьковскую, Сумскую области.

«Одесса: российские войска нанесли удар по городу БпЛА, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль», – отчитались в ГосЧС Украины.

Масштабный пожар начался после прилета во временно оккупированном киевским режимом Славянске.