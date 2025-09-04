Россия поразила склады в Одессе
Россия и Украина продолжают обмениваться ударами беспилотниками.
Минобороны РФ проинформировало, что было зафиксирован 46 вражеских дронов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Как сообщил врио губернатор Ростовской области в нескольких районах после падения БПЛА загорелась трава.
По словам главы Волгоградской области Андрея Бочарова, в области сбито два дрона, жертв и разрушений нет.
В свою очередь российские дроны атаковали Одессу, Харьковскую, Сумскую области.
«Одесса: российские войска нанесли удар по городу БпЛА, вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль», – отчитались в ГосЧС Украины.
Масштабный пожар начался после прилета во временно оккупированном киевским режимом Славянске.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: