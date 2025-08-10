Россия начала подготовку к возвращению Херсона
Россия начала подготовку к военной операции по возвращению контроля над Херсоном, которая будет осуществлена, если не удастся вернуть областной центр дипломатическим путем.
Такой прогноз в эфире своего блога озвучил Алексей Арестович, экс-советник офиса Зеленского (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).
«Сейчас в Херсоне – об этом мало кто говорит – одну часть города изолируют от другой россияне… Они Корабелов район отсекают от остального Херсона, создавая условия для изоляции и возможных действий – переплыть на лодочке, засесть в домиках и так далее.
Они проводят формирующие операции по взятию правого берега Херсонской области. Формирующие – это подготовительные к основной по взятию. Если политическое руководство поставило задачу: Херсонская, Запорожская, Донецкая. Луганская – они будут её брать. Но возьмут её либо дипломатическим путём, либо военным.
Почему Путин спокойно говорит о перемирии? Потому что ему всё равно, каким путём это взять. Дипломатическим даже лучше, потому что меньше крови прольётся. Но окей, если не получается, будут брать военным», – сказал Арестович.
Россия на уходящей неделе наносила удар по мосту, связывающему микрорайон Корабел с остальной частью Херсона. Накануне CNN сообщила об угрозе высадки здесь российского десанта. Командование ВСУ назвало форсирование Днепра «маловероятным». Однако украинские власти объявили об эвакуации жителей района.
