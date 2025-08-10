Россия начала подготовку к возвращению Херсона

Михаил Рябов.  
10.08.2025 01:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 975
 
Дзен, Россия, Украина, Херсон


Россия начала подготовку к военной операции по возвращению контроля над Херсоном, которая будет осуществлена, если не удастся вернуть областной центр дипломатическим путем.

Такой прогноз в эфире своего блога озвучил Алексей Арестович, экс-советник офиса Зеленского (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).

«Сейчас в Херсоне – об этом мало кто говорит –  одну часть города изолируют от другой россияне… Они Корабелов район отсекают от остального Херсона, создавая условия для изоляции и возможных действий – переплыть на лодочке, засесть в домиках и так далее.

Они проводят формирующие операции по взятию правого берега Херсонской области. Формирующие – это подготовительные к основной по взятию. Если политическое руководство поставило задачу: Херсонская, Запорожская, Донецкая. Луганская – они будут её брать. Но возьмут её либо дипломатическим путём, либо военным.

Почему Путин спокойно говорит о перемирии? Потому что ему всё равно, каким путём это взять. Дипломатическим даже лучше, потому что меньше крови прольётся. Но окей, если не получается, будут брать военным», – сказал Арестович.

Россия на уходящей неделе наносила удар по мосту, связывающему микрорайон Корабел с остальной частью Херсона. Накануне CNN сообщила об угрозе высадки здесь российского десанта. Командование ВСУ назвало форсирование Днепра «маловероятным». Однако украинские власти объявили об эвакуации жителей района.

