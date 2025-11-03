Российская система бьёт украинский хаос и побеждает – офицер ВСУ

Игорь Шкапа.  
03.11.2025 20:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 702
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина гордится своей демократией, однако на войне, при таком бардаке в ВСУ, она не работает против хорошо отлаженной российской системы, пусть и авторитарной.

Об этом в эфире экс-спикера запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», бывшего депутата ВР Борислава Березы заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребиский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина гордится своей демократией, однако на войне, при таком бардаке в ВСУ, она не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он говорит, что в российской армии есть проблемы, “например, коррупция”, но при этом параллельно работает система.

«А у нас хаос – постоянно управляемый хаос. Я сейчас задам риторический вопрос. Есть система, против которой мы боремся, которую мы не хотим у себя, с автократией и так далее. И есть хаос. Так вот, в истории нет ни одного примера, когда хаос победил систему. Система всегда побеждает хаос», – подчеркнул укро-офицер.

По его словам, Украина теперь расхлебывает последствия, хотя надо было создавать систему при участии профессионалов.

«А пока у нас профессионалов считают врагами. Так всегда было, глупый человек будет считать враждебным для себя само существование умного человека, освещающего глупость, о которой мы сейчас говорим», – добавил Погребиский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить