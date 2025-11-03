Российская система бьёт украинский хаос и побеждает – офицер ВСУ
Украина гордится своей демократией, однако на войне, при таком бардаке в ВСУ, она не работает против хорошо отлаженной российской системы, пусть и авторитарной.
Об этом в эфире экс-спикера запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», бывшего депутата ВР Борислава Березы заявил депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребиский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Он говорит, что в российской армии есть проблемы, “например, коррупция”, но при этом параллельно работает система.
«А у нас хаос – постоянно управляемый хаос. Я сейчас задам риторический вопрос. Есть система, против которой мы боремся, которую мы не хотим у себя, с автократией и так далее. И есть хаос. Так вот, в истории нет ни одного примера, когда хаос победил систему. Система всегда побеждает хаос», – подчеркнул укро-офицер.
По его словам, Украина теперь расхлебывает последствия, хотя надо было создавать систему при участии профессионалов.
«А пока у нас профессионалов считают врагами. Так всегда было, глупый человек будет считать враждебным для себя само существование умного человека, освещающего глупость, о которой мы сейчас говорим», – добавил Погребиский.
