Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Телеканал Минобороны РФ «Звезда» сообщил, что российская делегация направилась в Стамбул, где, как ожидается, завтра пройдут переговоры с представителями Украины, устроившей накануне ряд диверсий на железной дороге и удары дронами по военным аэродромам.

Кремль просто не мог поступить иначе, считает политолог Сергей Марков:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский хочет, чтобы Путин разгневался и дал приказ прервать мирные переговоры. Тогда Зеленский и лидеры партии войны в Европе обвинят Россию в срыве мирных переговоров и предложат Трампу полностью вернуть США на дорогу участия войны против России».

Тем временем, украинские СМИ сообщают, что операцию «Паутина», в рамках которой были атакованы дронами аэропорты, лично курировали Зеленский и руководитель СБУ Малюк. Сегодня же Зеленский провел совещание с военно-политической верхушкой в Киеве, где озвучил ультиматимные требования, которые озвучит завтра делегация в Стамбуле: помимо «полного и безоговорочного прекращения огня» там фигурирует «встреча на высшем уровне», поскольку «ключевые вопросы могут решить только лидеры».

Уехавший с Украины политолог Александр Лазарев прогнозирует:

«Переговоры возможно продолжатся, но никакого результата в итоге не будет. Война будет продолжаться».

Российский политолог Алексей Пилько возмущен:

«Мы сами своими Минскими соглашениями, Стамбульскими договорённостями, «зерновыми сделками», пасхальными перемириями взрастили у противника запредельную самоуверенность. Зеленский и его окружение по какой-то загадочной причине получили в глазах Москвы ореол неуязвимости и статус партнёров по переговорам. Разве ничего подобного раньше не происходило? Переговоры с террористами в Будёновске, бесконечные перемирия, Хасавюртовские соглашения и их закономерный итог – вторжение в Дагестан и страшные теракты по всей России. Тогда взрастили монстра и сейчас сделали то же самое».

Его коллега политолог Иван Стародубцев призывает:

«У нас есть все возможности для симметричного или асимметричного удара по Украине. У нас есть еще сутки. 24 часа и некоторое количество, ну, к примеру, «орешников». И тогда мы, по крайней мере, уравняем наше настроение на переговорах в Стамбуле. Мы не можем являться на эту встречу, не ответив на это каким-то образом».

Большинство населения России предпочло не замечать трагических событий – «сегодня выходной, да еще и праздник, День защиты детей, Повод бухнуть на шашлыках», с горечью пишет бывшая помощница спикера Госдумы журналистка Анастасия Кашеварова