Российская бомба с хирургической точностью потушила военное логово в Херсоне

Олег Кравцов.  
05.06.2025 14:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Херсон


ВС РФ нанесли удар по временно оккупированному Херсону.

В итоге было поражено административное здание, где базируется подконтрольная киевскому режиму военная администрация.

ВС РФ нанесли удар по временно оккупированному Херсону. В итоге было поражено административное здание,...

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Оккупационные власти сообщили, что в течение 15 минут по центру Херсона прилетело четыре российских КАБа.

«Из-за ударов еще больших разрушений нанесено зданию ХОГА, которое русские неоднократно атаковали до этого», – пожаловался глава администрации Александр Прокудин.

А вот донецкий военкор Станислав Акутин, напротив, доволен.

«Не могу не опубликовать это фото Херсонской администрации с украинского ресурса. Все таки с какой хирургической точностью нашим КАБом был удален со здания националистический «тризуб», – комментирует появившийся снимок Акутин.

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