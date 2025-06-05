Российская бомба с хирургической точностью потушила военное логово в Херсоне

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ВС РФ нанесли удар по временно оккупированному Херсону.

В итоге было поражено административное здание, где базируется подконтрольная киевскому режиму военная администрация.

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Оккупационные власти сообщили, что в течение 15 минут по центру Херсона прилетело четыре российских КАБа.

«Из-за ударов еще больших разрушений нанесено зданию ХОГА, которое русские неоднократно атаковали до этого», – пожаловался глава администрации Александр Прокудин.

А вот донецкий военкор Станислав Акутин, напротив, доволен.