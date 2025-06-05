Российская бомба с хирургической точностью потушила военное логово в Херсоне
ВС РФ нанесли удар по временно оккупированному Херсону.
В итоге было поражено административное здание, где базируется подконтрольная киевскому режиму военная администрация.
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Оккупационные власти сообщили, что в течение 15 минут по центру Херсона прилетело четыре российских КАБа.
«Из-за ударов еще больших разрушений нанесено зданию ХОГА, которое русские неоднократно атаковали до этого», – пожаловался глава администрации Александр Прокудин.
А вот донецкий военкор Станислав Акутин, напротив, доволен.
«Не могу не опубликовать это фото Херсонской администрации с украинского ресурса. Все таки с какой хирургической точностью нашим КАБом был удален со здания националистический «тризуб», – комментирует появившийся снимок Акутин.
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