Ректорат Белградского университета отказался идти на диалог с Вучичем

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На предложение президента Сербии Александра Вучича 5 февраля начать диалог между протестующим вузом и властью, ректорат Белградского университета ответил отказом.

Формальным предлогом нежелания общаться с лидером страны стало отсутствие у президентской администрации компетенций решать вопросы образования, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне президент Сербии Александр Вучич пригласил ректорат Белградского университета начать 5 февраля в удобное для него время диалог, в рамках которого будет найдено решение для текущей ситуации, связанной с блокадой занятий в высших учебных заведениях.

Сербский президент подчеркнул, что призывает к диалогу на благо не только молодежи, но и всего общества.

В ответ бастующий юридический факультет Белградского университета призвал Ректорат отклонить президентское приглашение, отметив, что ведомство, его направившее, «имеет ограниченное число, в основном церемониальных компетенций, ни одна из которых не имеет никакого отношения ни к образованию, ни к запросам студентов».

В ректорате прислушались к доводам юрфака, выпустив следующее обращение:

«Ряд несоответствий в публичных заявлениях представителей государственных органов не убеждает нас в том, что диалог, направленный на выполнение требований студентов, возможен и эффективен, если он организован между двумя сторонами, не имеющими мандата на обсуждение требований, и которым эти требования даже не были адресованы. Призыв к диалогу прозвучал в момент, когда все моральные и правовые нормы были превышены, в атмосфере всеобщего недоверия. Как представители университета и академические граждане, мы еще больше разочарованы тем, что предлагаемый диалог стал возможным из-за постоянных атак, направленных против академического сообщества в медиапространстве, и даже более жестоких, неприемлемых, физических атак в общественном пространстве».

Ректорат Белградского университета отметил, что вуз вновь настаивает на выполнении требований студентов компетентными учреждениями и напоминает, что диалог должен вестись в атмосфере взаимного уважения между всеми заинтересованными сторонами, с доверием к учреждениям и в рамках индивидуальных компетенций.

«Мы благодарим Вас за приглашение и заверяем президента и общественность, что до тех пор, пока мы работаем в соответствии с возложенными на нас обязанностями и в рамках наших полномочий и компетенции, мы работаем на благо университетского сообщества, студентов и общества в целом. И остаемся открытыми для дискуссий, со всей академической и личной ответственностью», – заявили в руководстве вуза.

Таким образом, академическое сообщество продемонстрировало откровенное неуважение к действующей власти, лишний раз продемонстрировав, что цель протестов – смена правящего в Сербии режима.