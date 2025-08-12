Путин не уступит. Трамп выйдет из себя. Отношения ухудшатся, – эксперт администрации Рейгана

Договориться на Аляске вряд ли удастся, заявил в эфире «Dialogue Works» американский политолог Пол Робертс, бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана.

«Очевидно, Трамп думает, что это просто сделка по земле, они обменяются территориями и война закончится. Я неоднократно говорил: Путин не заинтересован в прекращении войны. Он заинтересован в устранении первопричин.

И это – НАТО на границе с Россией, это отсутствие соглашения о взаимной безопасности. Ну как они собираются об этом говорить, если это не стоит на повестке дня, и Трамп даже не знает об этом?..

Маловероятно, что это приведет к чему-то, кроме ухудшения отношений между Трампом и Путиным. Путин будет в затруднительном положении, а Трамп будет требовать, чтобы он уступил, но он – не уступит. Трамп выйдет из себя», – считает Робертс.