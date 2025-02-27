Путин не шутит. Украина будет без армии и территорий – экс-аналитик ЦРУ

Анатолий Лапин.  
27.02.2025 11:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Выдвигая свои требования к началу мирных переговоров в июле прошлого года, президент России Владимир Путин не шутил. Они действительно возможны только после того, как российская армия освободит свои конституционные территории и проведет демилитаризацию Украины.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Выдвигая свои требования к началу мирных переговоров в июле прошлого года, президент России Владимир...

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«С тех пор, как он выступил с этой речью, они захватили значительные территории в Донецке, и они должны полностью вернуть себе всю Запорожскую область. Так что с военной точки зрения Россия сильнее и лучше подготовлена к захвату территорий, чем год назад. Так что, когда они говорят о демилитаризации Украины, это означает именно то, что звучит.

Ликвидировать их военный потенциал, превратить их армию в то, что лучше всего можно описать как силы пограничной охраны, полицейские силы, но не военные. У них не будет ВВС, у них не будет ракетных войск, и у них точно не будет беспилотных летательных аппаратов. Так что, знаете, Путин серьезно настроен на это. И после этой речи он не сел и не сказал: «Я не это имел в виду». Нет, он имел это в виду, он был серьезен», – заявил Джонсон.

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