Выдвигая свои требования к началу мирных переговоров в июле прошлого года, президент России Владимир Путин не шутил. Они действительно возможны только после того, как российская армия освободит свои конституционные территории и проведет демилитаризацию Украины.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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