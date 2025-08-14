Минобороны РФ сегодня сообщило об освобождении села Искра.

Оно расположено прямо на границе ДНР и Днепропетровской области.

«Искра являлась крупным – более 700 строений – и хорошо укреплённым узлом обороны ВСУ, очередными «воротами» в Днепропетровскую область. Враг упорно пытался не допустить утраты населённого пункта…После освобождения Искры в южной части ДНР остались (ненадолго) только два подконтрольных ВСУ населённых пункта – Александроград и Камышеваха», – пишет канал военнослужащих 105-го стрелкового полка.

Канал разведывательно-штурмовой бригады «Север-V» уточняет:

«Теперь путь в Днепропетровскую область открыт. Ближайшая оперативная цель там – важный населенный пункт Покровское и отрезание северной логистики в Гуляйполе».

ВСУшник с позывным «Мучной» (в прошлом – из ультрас луганской «Зари») подтверждает выход ВС РФ на границу региона в районе Искры передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Враг смог прорваться к Искре и установить над ней полный контроль! Причин, конечно, много, почему так произошло, одна из них – это локальный прорыв через наши позиции после массированной артподготовки и авиаударов.

Также я повторю, что у нас здесь ограниченные силы в обороне на этом отрезке, потому что одновременно давление идет на нескольких направлениях, и резервов не всегда хватает для плотной обороны.

Сопротивление было на этом участке, но в конкретной точке враг имел преимущество в численности и огневых средствах…

Поэтому там сейчас очень плотно работает наша оборонка, чтобы не допустить прорыва к границам области, потому что дальше начнутся уже ключевые подступы к Днепропетровщине, а это другой уровень угроз», – опасается бандеровец.