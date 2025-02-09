«Псков и Новгород отдадим прибалтам» – упоротые в Киеве делят Россию
Для развала России украинским спецслужбам необходимо использовать региональные националистические течения. Об этом на «Бандеровских чтениях» в Киеве завил украинский публицист Евгений Букет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть такая платформа – «Форум свободных народов пост-России». И там достаточно активно разрабатываются два проекта – Псковская республика и Новгородская республика. Они свой язык потеряли, остались только диалекты.
Но эти региональные течения считают себя культурно другими, они ненавидят Московию, они противопоставляют себя, говорят «мы – русские, а они – москали». И такие региональные течения нужно поддерживать… чтобы развалить эту империю», – сказал Букет.
К обсуждению идеи подключился украинский нацист и декоммунизатор с погонялом «Фашист» Александр Музычко.
«Сейчас Псков и Новгород считаются этнически великоросскими, там нет отдельной народности. Поэтому, наша задача, и задача этих региональных движений – сыграть на том, что есть фундаментальная идеологическая база, вокруг которой нужно объединиться, и строить свою страну. В том плане, что… это мощный исторический центр», – сумбурно нёс Музычко.
«Распадётся ли Россия? Как по мне, ещё может быть вариант, когда большая часть Росси войдёт в другие сферы влияния. Например, Китай, который уже интегрирует территорию Сибири.
А Псков и Новгород – с точки зрения геополитики, это территория, которая могла бы отойти к прибалтийским странам. А вот исламский Кавказ – там растёт уже турецкое влияние.
Плохо это, или хорошо для Украины? Для Украины всё хорошо, что не Россия», – заключил укро-фашист.
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