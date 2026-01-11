Прозрели? Вояки требуют могилизировать главного деколонизатора Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Эту заметку следует читать голосом Дроздова — «какие только причудливые экземпляры не встречаются в украинской природе! И как они друг друга едят»…

Итак, ВСУшник Дмитрий Кадубин, находящийся в Одессе в отпуске по ранению… был бусифицирован прямо с улицы. Тэцэкашники, а в Одессе они самые лютые, даже слушать не стали историю вояки, моментально подделали заключение ВЛК и отправили его в учебку. По дороге Кадубин не видел ничего такого, о чем наши читатели бы не знали —избиения, удары в печень, сломанные ребра, клеймо «ухылянты» и злорадство: «Мы говна пожрали, теперь вы пожрете» .

Кадубина спасло лишь то, что к нему вовремя доехал адвокат Иван Макар.

И вот теперь они вместе ходят по эфирам и рассказывают… да просто правду:

«Я был заложником психически ущербных бандитов», — говорит Кадубин, называя тэцэкашников «быдлом, рагулями, садистами и нацистами».

А адвокат и вовсе так разошелся, что заявил страшное:

«В России, по крайней мере, по контракту набирают и пытаются платить достойно. У нашей власти к мобилизованным такого отношения нет».

Эта парочка кричит о «тотальной коррупции в армии и ТЦК», топит за службу исключительно на добровольной основе, еще и дает юридические лайфхаки — как избежать могилизации, и призывает отправлять на ноль тех, кто больше всех отсвечивает «за Украину» — активистов.

Ну чисто же «сепары», да?

Однако пикантности ситуации придает тот факт, что оба — отъявленные патриоты, говорят на правильной мове. А адвокат и вовсе – экс-депутат Рады, косит под Тараса Шевченко, ветеран-антисоветчик из Львова, а в прошлом предоставлял юридические услуги карательному батальону «Айдар»… Так что кричать «Это ИПСО!» у нацистов не выходит. «Нэвдобно» же получается, андэрстэнд?

А парочка, между тем, занялась охотой на профессиональных украинцев. И первым в прицел попал нацист Вадим Поздняков, глава зондеркоманды «Деколонизация. Украина». Именно благодаря его доносам в СБУ — «не выполняют законы!» — повсеместно сносятся памятники, за каждым разбитым мемориалом стоит он, кагтавая трусливая мразь.

Кадубин назыает его «деколониальным уё…м» и говорит следующее:

«Ссыскло не только не служит, но и сознательно переехало из прифронтового Харькова в крепость Закарпатья. Как вам такой патриотизм? Верится? Подумываю даже, хотя я против принудительной мобилизации в целом, подсобрать на мотивацию для ТЦК, чтобы Швондера наших дней изловить и под Констаху [прифронтовую Константиновку.]».

Деколониальный глист засуетился и назвал вояку «активным подписантом петиций в защиту Пушкина, русских языка и культуры». Але, СБУ, короче…

Я понимаю, о чем вы подумали — пусть уже друг друга сожрут. Но это само собой.

Но тут ведь еще и кровь из глаз от этой кристальной очевидности — понятно, что «сепаров» на убой, но ведь на убой и укров, только критически мыслящих, зато на каждом хуторе по своему неприкосновенному Позднякову, Ганулу, Музычко, Стерненко…

А прозрение до украинцев как-то поздно дошло… на тему, кто же их на самом деле убивает.