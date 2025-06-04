Провал под Константиновкой устроил мясник Сырский, чтобы подставить Драпатого – офицер ВСУ
Сопровождаемая скандальной публикацией отставка командующего сухопутными войсками, и его резкое переназначение после беседы с Зеленским на пост командующего ОС ВСУ – это кампания по отстранению неугодного генерала от «кормушек Сырского».
Об этом на канале «Alpha media» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сместить Драпатого – крайне непопулярная история для Зеленского, ему это многие не простят, особенно позже. Не из-за Драпатого, а из-за Сырского, из-за той этики, которая насаждается сверху в армии, и тысяч неоправданных потерь.
У них заготовочка – переместить Драпатого на какую-то ничего не значащую должность, чтобы не путался под ногами. Например, должность, на которой Наев просидел почти всю войну. А, уже назначили?
Это отстранение от живой работы, от реальной реформы сухопутных войск. Это 8 из 10 военнослужащих. И Драпатый очень серьёзно занялся реконструкцией этого архаичного механизма, который Сырский выстроил под себя, все эти корыта, кормушки», – рассказал «Грин».
По его мнению, Сырский недооценил Драпатого, предложив ему эту должность, вместо начальника Генштаба, как того хотел Зеленский.
«Видимо, думал, что «сухопутка» настолько им законсервирована, что ничего не получится, но у Драпатого начало получаться, он там много что поломал, начал очень сильно мешать, его начали есть, и была голубая мечта от него избавиться, но не знали как.
И наш провал на Константиновском направлении связан с тем, что Сырскому был очень нужен провал на фронте, за который отвечает Драпатый. Поэтому у Драпатого не было резервов, поэтому Генштаб везде пытался влезать, чтобы у Драпатого ничего не получилось.
Они реально готовы и хотят провалов на фронте для того, чтобы сожрать Драпатого – это не фигура речи! Я уверен. Ну, а у Драпатого уже, наверное, нервы сдали», – рассказывал Бекренев.
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