«Прошли все круги ада» – нижегородцам обрубил сделку Лукашенко

Белоруссия не хочет платить за суда нижегородского завода «Красное Сормово», но не против получить их бесплатно.

Об этом заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов заявил на парламентских слушаниях «О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы с Республикой Беларусь очень плотно работаем по теме развития судостроения. Договорились, что продадим им 10 судов технического флота. Прошли все круги ада по согласованию указа президента РБ. Он уже практически лег на стол Александру Григорьевичу, но в последний момент он решил, что неправильно закупать за счет средств РБ – финансировать эту историю должна РФ, что в целом, наверное, соответствует параметрам квази-государственных сделок», – сказал Зотов.

Он рассчитывает, что суда для Белоруссии в рамках госпрограммы подведут под льготные проекты. О планах закупки судов посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявлял в 2022 году во время посещения Нижнего Новгорода.