Прорыв на Доброполье Зе-режим тушит наступлением на русский язык

Столкнувшись с колоссальными проблемами на фронте, киевский режим начал вновь раскачивать языковую ситуацию

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас проблема прорыва на покровском направлении, но выходит мовный омбудсмен и начинает качать ситуацию по русскому языку, что надо особый статус убрать, сохранить крымским татарам, караимам каким-то, которых несколько сот человек осталось. А русский язык особого статуса не заслуживает. Подождите, то есть несколько миллионов человек или половина страны разговаривает на русском языке. И у них не должно быть никаких возможностей реализовывать право, разговаривать, учиться? А несколько сот человек караимов, которые непонятно где, должны этим правом обладать. Ну, бред просто сивой воды», – возмущется эксперт.

По его мнению, такие провокационные вбросы делаются сознательно.