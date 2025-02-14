Промышленность безвозвратно бежит из Европы, спрос на энергетику убит – эксперт-эмигрант

Анатолий Лапин.  
14.02.2025 19:43
  (Мск) , Берлин
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Бизнес, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Высокие цены на энергию привели к тому, что в Европе закрываются промышленные предприятия. Собственники перевозят их в другие страны, что порождает сокращение спроса на энергоносители в странах ЕС.

Об этом в эфире видеоблога Private Talks заявил эксперт по энергетике, экс-глава департамента стратегии и инноваций «Газпром-нефти» Сергей Вакуленко, эмигрировавший в ФРГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высокие цены на энергию привели к тому, что в Европе закрываются промышленные предприятия. Собственники...

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По мнению Вакуленко, даже если предположить, что цены на газ в Европе снова опустятся, то эти предприятия уже вряд ли будут возвращены назад.

«Это сокращение на 100 миллиардов кубометров в год, в частности, было из-за того, что произошло разрушение спроса, большое количество промышленного потребления сократилось, и его больше нет.

Европейское производство удобрений, цемента, стекла, металлов заметно снизилось. В основном, переехало в какие-то другие страны: в США, Арабские Эмираты – туда, где энергия дешевле.

Все понимают, что структурно в Европе слишком дешевой энергии быть не может, есть барьер на перемещение этого производства, затраты на перемещение производства, но уж коль оно переместилось, назад оно не вернется», – подчеркнул он.

«Ну нет особого смысла в Европе восстанавливать энергоемкие производства, раз уж была испытана и пережита боль за их сокращение и перемещение. Поэтому даже, если энергопереход в Европе полностью остановится, во что я не верю, спрос на газ не вернется. Он останется в лучшем случае такой, как он есть», – заключил Вакуленко.

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