«Проблема не решается»: командиры ВСУ предпочитают губить людей, но не докладывать обстановку

Украинские командиры не докладывают «наверх» о своих проблемах, а генералы не информированы о происходящем на передовой, что приводит к большим потерям.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если командиры действительно занижают риски или искажают данные, кто и как должен реагировать? Генштаб? СБУ? Президент? И что несет за собой это искажение реальности в условиях войны?», – спросил ведущий.

«К сожалению, в данном случае могу согласиться. Я, и мое подразделение, и абсолютно все, кто на фронте был или есть, они испытывали это не раз. У нас проблема в донесении реальной информации с поля боя до Генштаба. И это было не раз и не два. И это приносит огромную проблему в безвозвратных потерях с нашей стороны. Конкретный пример – контрнаступление на Бахмут. Это то, что сразу лезет в голову. Там позиция «Куриная лапка», и там за ней стояла «Аллея ПТУРов», как мы ее называли. Там стояли орковские ПТУРы. А Генштаб при контрнаступлении нарисовал линию такую, что вот атаковать надо именно там», – сказал Прошинский.