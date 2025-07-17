«Проблема не решается»: командиры ВСУ предпочитают губить людей, но не докладывать обстановку

Вадим Москаленко.  
17.07.2025 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские командиры не докладывают «наверх» о своих проблемах, а генералы не информированы о происходящем на передовой, что приводит к большим потерям.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские командиры не докладывают «наверх» о своих проблемах, а генералы не информированы о происходящем...

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«Если командиры действительно занижают риски или искажают данные, кто и как должен реагировать? Генштаб? СБУ? Президент? И что несет за собой это искажение реальности в условиях войны?», – спросил ведущий.

«К сожалению, в данном случае могу согласиться. Я, и мое подразделение, и абсолютно все, кто на фронте был или есть, они испытывали это не раз. У нас проблема в донесении реальной информации с поля боя до Генштаба.

И это было не раз и не два. И это приносит огромную проблему в безвозвратных потерях с нашей стороны. Конкретный пример – контрнаступление на Бахмут. Это то, что сразу лезет в голову. Там позиция «Куриная лапка», и там за ней стояла «Аллея ПТУРов», как мы ее называли. Там стояли орковские ПТУРы.

А Генштаб при контрнаступлении нарисовал линию такую, что вот атаковать надо именно там», – сказал Прошинский.

«Пройти эту «Аллею ПТУРов» было практически невозможно, потому что они там поливали и технику, и живую силу полностью. Но раз за разом, к сожалению, туда посылали пацанов из разных подразделений. Ничем хорошим это, естественно, не заканчивалось по потерям.

Эта проблема все время идет до сих пор с начала большой войны, и приносит это нам страшные потери. Потери в технике, которой не хватает, потери в том числе, самое главное, в людях. Мы до сих пор наступаем всегда на одни и те же грабли. Нет нормальной коммуникации между Генштабом и реальным полем боя», – добавил он.

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