«Проблема колоссальная»: 98% офицеров в военных вузах Украины – необстрелянные неучи
Украинские военные вузы выпускают необстрелянных офицеров, которым плевать на судьбу солдат.
Об этом в интервью нацисту и убийце Сергею Стерненко рассказал экс-командир батальона 46 бригады, отставной полковник Анатолий Козел с позывным «Купол», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Менять людей каждые три месяца – ничего не изменится. Ну, поменяли вы командира бригады, поставили другого, который точно послушный. Но ему не с чем идти вперёд. Месяц-два его понагибают, потом снимают.
Каждый командир батальона хочет карьерного роста, получить вознаграждение за свою работу, сберечь людей. А стоит задача ОТУ, как временного органа. Им не интересна эта бригада – новую дадут. Потому что это не штатное подразделение», – сказал Козел.
«Мы готовим тысячу молодых лейтенантов в год. Но в каждом учебном заведении, где их готовят, 98% офицеров не имеют боевого опыта. Начальники этих вузов тоже не имею боевого опыта.
Возьму по моему родному гарнизону – Житомирский военный институт, назначили человека, от которого избавились во Львове, потом в Киеве. Звонишь в Киев, интересуешься – там трёхэтажные эпитеты, «слава богу что он ушёл».
И человек приходит, говорит: «Я пришёл получить генерала». За три месяца он ни одного курсанта в глаза не видел. Не знает, как они живут, где и как они учатся, ко их обучает. Есть такие кафедры, где 100% преподавателей – выпускники этого же вуза по 20-25 лет, ноль боевого опыта. Проблема колоссальная», – добавил он.
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