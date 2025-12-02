Приднестровье ждет освобождения, нельзя бросать граждан РФ, – эксперт
Цели СВО не должны ограничиваться Донбассом и территориями, уже включенными в состав России. Нельзя забывать о гражданах РФ в Приднестровье, оказавшихся в заложниках в условиях, когда непризнанная республика окружена антироссийской Молдовой и бандеровской Украиной.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Леонид Доброхотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Приднестровцы-то ждут спасения от нас. Это же наши граждане, это русские люди, которые там оказались в чудовищной ситуации, так сказать, в заложниках. Поэтому и вопросы с Николаевом, и с Одессой – это абсолютно те же самые вопросы стратегического характера для обеспечения нашей безопасности и спасения нашего народа, русских людей, живущих на всех этих огромных пространствах.
Если нам очередной раз сейчас не удастся что-то договориться в этом хаосе западных предложений, в которых они сами не уверены, еще не разобрались, кто за кем стоит и что из этого получится, то нам надо просто вот этот дух победы, который сейчас опять ожил, его надо подкрепить реальными целями, за что воюем, ребята, что стоит на карте, и активно двигаться вперед», – заявил Доброхотов.
