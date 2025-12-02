Приднестровье ждет освобождения, нельзя бросать граждан РФ, – эксперт

Цели СВО не должны ограничиваться Донбассом и территориями, уже включенными в состав России. Нельзя забывать о гражданах РФ в Приднестровье, оказавшихся в заложниках в условиях, когда непризнанная республика окружена антироссийской Молдовой и бандеровской Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил политолог Леонид Доброхотов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

