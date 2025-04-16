Причитания украинского меджлисовца: Крымские татары в Крыму становятся «русскими татарами»
Бежавший в Киев замглавы запрещенного в России экстремистского меджлиса Риза Шевкиев не замечает ассимиляции своих беглых соплеменников в условиях тотальной украинизации, зато стенает, о положении крымских татар, оставшихся на полуострове, где, на самом деле, открываются новые мечети, культурные и учебные учреждения, развивается родной язык.
Шевкиев посчитал главной опасностью русский язык, выступая при этом в эфире работающего на турецкие гранты «Radio Kuresh» на чистом русском, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня, если говорить о народе, самый большой и самый страшный вызов – это ассимиляция, русификация, смена понятий, идентичности крымских татар. Я знаю случай, когда одному из моих родственников ребенку пришел со школы и сказал, что учительница ему сказала: «Вы не крымские татары, вы русские татары». Они вот даже самоназвание нации через учителей пытаются им внушить и так далее», – сочинял Шевкиев.
При этом меджлисовец признал, что в Крыму у представителей его нации созданы лучшие условия для сохранения самобытности:
«На мой взгляд, чем отличаются крымские татары на материке и которые в Крыму, тем, что здесь в основном молодежь выехала, а родители остались в Крыму. А в Крыму молодежь живет при родителях, с родителями. То есть они еще подпитываются той культурой, понятиями идентичности от родителей, стариков, бабушек, дедушек.
А здесь многие, на мой взгляд, уже сами по себе обустроились, работают. И если приезжие из Крыма здесь пытаются перенять у тех, которые еще раньше жили в Киеве, ну, я бы хотел, чтобы наоборот те, кто раньше жили в Киеве, переняли от тех, которые недавно вернулись из Крыма, потому что в Киеве крымские татары, которые еще жили до оккупации Крыма, у них своеобразное мышление. Они – крымские татары, которые в большинстве своем не знают языка, они не придерживаются той культуры, которая наша, народная».
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