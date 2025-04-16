Причитания украинского меджлисовца: Крымские татары в Крыму становятся «русскими татарами»

Бежавший в Киев замглавы запрещенного в России экстремистского меджлиса Риза Шевкиев не замечает ассимиляции своих беглых соплеменников в условиях тотальной украинизации, зато стенает, о положении крымских татар, оставшихся на полуострове, где, на самом деле, открываются новые мечети, культурные и учебные учреждения, развивается родной язык.

Шевкиев посчитал главной опасностью русский язык, выступая при этом в эфире работающего на турецкие гранты «Radio Kuresh» на чистом русском, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, если говорить о народе, самый большой и самый страшный вызов – это ассимиляция, русификация, смена понятий, идентичности крымских татар. Я знаю случай, когда одному из моих родственников ребенку пришел со школы и сказал, что учительница ему сказала: «Вы не крымские татары, вы русские татары». Они вот даже самоназвание нации через учителей пытаются им внушить и так далее», – сочинял Шевкиев.

При этом меджлисовец признал, что в Крыму у представителей его нации созданы лучшие условия для сохранения самобытности: