Отныне «допомога» Украине – это бремя, разделённое между странами-союзниками по НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот саммит стал решительным сигналом для агрессора, и мы должны подтвердить нашу приверженность Украине. Поэтому на этой неделе я объявил, что Великобритания предоставит Украине ещё сотни ракет для ПВО, оплаченных не британскими налогоплательщиками, а деньгами из замороженных российских активов.

В прошлом году союзники по НАТО пообещали выделить Украине 40 млрд.евро военной помощи. В этом году Европа, Канада и партнёры из Тихоокеанского региона выделят ещё 40 млрд.евро на 2025 год. Мы больше не просто говорим о разделении бремени, мы выполняем его во всех сферах», – сказал Стармер.