Премьер Британии с трибуны подтвердил финансирование укро-ПВО за счёт активов РФ

Константин Серпилин.  
25.06.2025 19:20
  (Мск) , Гаага
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Отныне «допомога» Украине – это бремя, разделённое между странами-союзниками по НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отныне «допомога» Украине – это бремя, разделённое между странами-союзниками по НАТО. Об этом на...

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«Этот саммит стал решительным сигналом для агрессора, и мы должны подтвердить нашу приверженность Украине. Поэтому на этой неделе я объявил, что Великобритания предоставит Украине ещё сотни ракет для ПВО, оплаченных не британскими налогоплательщиками, а деньгами из замороженных российских активов.

В прошлом году союзники по НАТО пообещали выделить Украине 40 млрд.евро военной помощи. В этом году Европа, Канада и партнёры из Тихоокеанского региона выделят ещё 40 млрд.евро на 2025 год. Мы больше не просто говорим о разделении бремени, мы выполняем его во всех сферах», – сказал Стармер.

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