«Поздравляю диванных героев ЕС! Украина исчезает» – евродепутат

Елена Острякова.  
28.11.2025 18:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 441
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Евродепутат Озлем Демирель обвинила Великобританию и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в срыве стамбульских мирных договоренностей в 2022 году.

Об этом она завила с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война на Украине должна, наконец, закончиться. Любая серьезная дипломатическая инициатива имеет значение, и Европа не должна снова ее упускать. Старые брюссельские рефлексы отказа от любой стратегии выхода были неправильными. В 2022 году в Стамбуле был реальный шанс на прекращение огня и значительно лучшие условия для Украины…

Но в то время некоторые, особенно, Великобритания – поощряли Украину продолжать сражаться. Фрау фон дер Ляйен сыграла свою роль в этой игре», – сказала Демирель.

Она назвала европейских разжигателей войны «диванными героями».

«В результате погибли десятки тысяч человек, территориальные потери Украины все увеличиваются, и условия переговоров становятся все хуже и хуже. Поздравляю тех диванных героев, которые тогда призывали на поле боя. Да, коллеги, в любых переговорах есть горькие уступки. Особенно нынешние территориальные потери для Украины. Но альтернативы политическому решению нет!», – заключила Демирель.

