Евродепутат Озлем Демирель обвинила Великобританию и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в срыве стамбульских мирных договоренностей в 2022 году.

Об этом она завила с трибуны Европарламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война на Украине должна, наконец, закончиться. Любая серьезная дипломатическая инициатива имеет значение, и Европа не должна снова ее упускать. Старые брюссельские рефлексы отказа от любой стратегии выхода были неправильными. В 2022 году в Стамбуле был реальный шанс на прекращение огня и значительно лучшие условия для Украины…

Но в то время некоторые, особенно, Великобритания – поощряли Украину продолжать сражаться. Фрау фон дер Ляйен сыграла свою роль в этой игре», – сказала Демирель.