«Поступила директива»: российский генерал рассказал, почему не бьют по центрам принятия решений

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия никогда не ставила задачу бить по мирному украинскому населению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный летчик России генерал Владимир Попов, отвечая на вопрос, почему до сих пор в Киеве стоят целыми центры принятия решений.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я всегда подчёркивал, что у нас ведение боевых действий идёт с каким-то гуманитарным уклоном. Мы действительно дозировано относимся к поражению энергосистем, промышленных предприятий, заводов, ремонтных предприятий, аэродромов, инфраструктурных объектов, железной дороги, автомобильных дорог», – скзаал генерал в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, ВС РФ наносят удар только в том случае, когда действительно цель связана с военным компонентом.