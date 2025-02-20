«Поступила директива»: российский генерал рассказал, почему не бьют по центрам принятия решений
Россия никогда не ставила задачу бить по мирному украинскому населению.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заслуженный летчик России генерал Владимир Попов, отвечая на вопрос, почему до сих пор в Киеве стоят целыми центры принятия решений.
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«Я всегда подчёркивал, что у нас ведение боевых действий идёт с каким-то гуманитарным уклоном. Мы действительно дозировано относимся к поражению энергосистем, промышленных предприятий, заводов, ремонтных предприятий, аэродромов, инфраструктурных объектов, железной дороги, автомобильных дорог», – скзаал генерал в интервью «Московскому комсомольцу».
По его словам, ВС РФ наносят удар только в том случае, когда действительно цель связана с военным компонентом.
«Задачи просто бить, тем более там, где есть мирное население, у нас никогда не стояло. Когда мы начинали СВО, были даны директивные указания в вооружённых силах: прицельно работать только по технике противника, националистическим батальонам, вооружённым силам, складам, ГСМ, арсеналам, объектам, связанным с обеспечением армии и энергоснабжением армейских подразделений.
При этом исключались любые удары по населению, потому что мы понимали, что это оболваненные люди. В основном, наверное, адекватные, просто с режимом не повезло. Как видите, даже большие руководители на Западе заговорили о гуманности ведения войны. Запад, если хочет, может снять розовые очки и увидеть реальную картину», – резюмировал Попов.
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