После записи друга Зеленского СБУшники жестко избили НАБУшника

Игорь.  
06.08.2025 14:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, СБУ, Украина


Всплывают новые скандальные подробности наезда СБУ на подконтрольные Западу антикоррупционные органы Украины.

Антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда» делится изобилующими фактами тотального беспредела подробностями обыска у одного из детективов НАБУ.

Всплывают новые скандальные подробности наезда СБУ на подконтрольные Западу антикоррупционные органы Украины. Антироссийское пропагандистское...

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«21 июля примерно в 05:30 утра в подземный паркинг одного из киевских жилых комплексов спустились трое вооруженных мужчин в балаклавах и униформе с шевронами Службы безопасности Украины. Они вытащили из автомобиля полусонного детектива Национального антикоррупционного бюро, всю ночь скрывавшегося в укрытии от массированного российского обстрела. Окружили его, стали бить руками и ногами. Силовики наносили удары и требовали у сотрудника НАБУ мобильный телефон», – отмечается в публикации.

Даже когда он сказал, что телефон в машине, его не прекратили избивать, требуя сказать пароль.

«Один из нападающих рявкнул, если не сообщу им пароль от телефона, меня повезут в СИЗО, а в пути со мной случится несчастный случай, в результате которого я либо вообще не доеду, либо доеду нецелым, – вспоминает сам детектив.

Сразу после этих слов он получил удары по голове и ребрам, после чего тот сообщил пароль.

Потом его повели в квартиру, где в заявили. Что будут проводить обыск, но при этом не предоставили соответствующее решение суда. Основанием был назван некий «безотлагательный случай, связанный со спасением имущества».

Всего было 25 обысков у 16 детективов НАБУ.

Ссылаясь на источники в то-структурах НАБУ, «УП» пишет, что руководитель одного из департаментов Руслан Магамедрасулов, обвиняемый в связях с Россией, до этого принял участие в документировании деятельности бизнес-партнера и близкого друга Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал-95».

Напомним, что сразу после обысков парламент переподчинил НАБУ напрямую режиму, но после вмешательства Запада и разразившихся протестов соросят, отыграл назад и восстановил статус-кво.

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