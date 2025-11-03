После поражения Украины, войну с Россией начнёт Прибалтика, а за ней поляки с финнами – британский профессор
В случае прекращения антироссийской войны на Украине, она будет развязана в странах Прибалтики, Польше или других государствах Северной Европы.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил почётный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если бы Путин выиграл, а Украина была побеждена, то со временем возникло бы серьезное напряжение между Россией и странами Балтии, Польшей, Финляндией, Норвегией, Швецией и другими. В этом случае действительно появился бы риск новой войны.
Уже сейчас существуют риски приграничных инцидентов, как мы видели, и они могут перерасти во что-то большее», – рассуждал Фридман.
Однако он убежден, что руководство России явно не хочет затяжной и дорогой войны со всем блоком НАТО.
«Я не думаю, что Путин этого хочет или способен на это. Конечно, Россия может иметь определенные локальные преимущества, какие-то возможности на отдельных направлениях.
Но если говорить о воздушной мощи и других стратегических компонентах, НАТО во много раз сильнее. Поэтому я не верю, что Путин хочет воевать с НАТО. По крайней мере сейчас.
Однако риски возрастут, если Украина будет побеждена. Именно поэтому я считаю в интересах НАТО сделать все возможное, чтобы этого не произошло», – призывал британец.
