«После Донбасса сразу займёмся Белоруссией и Приднестровьем» – укро-нацисты

Воюющие на стороне Украины белорусские террористы должны верить, что когда-нибудь ВСУ помогут им силой свергнуть Лукашенко.

Об этом в своём видеоблоге заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, командир 413 полка ВСУ Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Пойдёт ли пан Евгений вместе с ПКК [запрещён в РФ] освобождать Беларусь? Мы на земли уже готовы», – спросили нациста.

«Мы можем пойти хоть с ТЦК, хоть с ПКК освобождать Беларусь. Главное – чтобы мы справились с нашими задачами здесь. Если на Донбассе они обломаются – можно будет вести речь и о других проблемных участках и приспешниках Путина», – ответил Карась.

«Также я выступаю за освобождение Приднестровья. Там очень много украинцев: где-то треть. И треть русских. Ещё треть – молдаване и все остальные. Поэтому с Приднестровьем можно работать. Ещё в девяностые они хотели в состав Украины.

И если случится операция по Приднестровью – это сразу колонны из тысяч пленных русских. Но это уже момент импотентности молдавских властей, почему они не соглашаются на эту операцию», – добавил нацист.