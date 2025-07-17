Пора шевелиться! Европейским оружейным магнатам не хватает «капиталистического аппетита к риску» – Шмидт
Выделение дополнительных бюджетов «на оборону» в европейских странах расслабило европейские военные концерны, которые теперь уверены в получении госзаказов.
Об этом бывший министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На самом деле, деньги сейчас не главный сдерживающий фактор. Сдерживающий фактор – это производственные мощности. Мне кажется, что это только название. Оружейники делают очень красивые и очень дорогие пушки, а нам нужно ускорить производство. Нам нужно, чтобы компании, производящие, например, системы ПВО, наращивали производство.
То же самое касается боеприпасов. Нужно, чтобы министр обороны призвал промышленность наращивать производство, а не ждать 10-летнего контракта, где мы гарантируем, что купим половину продукции. Немного капиталистического аппетита к риску. Сейчас это почти безрисковая среда, учитывая, что на оборону выделяется 3,5%», – призывал Шмидт.
Он считает, что прогноз большой войны в Европе через 10-15 лет «слишком оптимистичен».
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