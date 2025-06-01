«Пора переходить к Орешникам – и не слушать никакого Трампа» – Фролов

Владимир Гладков.  
01.06.2025 16:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


«Мирные инициативы» Трампа – это уловка, чтобы остановить наступление России и, воспользовавшись передышкой, вооружить Украину.

Об этом в беседе с экспертом Института стран СНГ Кириллом Фроловым заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мирные инициативы» Трампа – это уловка, чтобы остановить наступление России и, воспользовавшись передышкой, вооружить...

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«Не нужно натягивать СВО на глобус, натягивать какой-то ирано-иракский, или какой-нибудь еще конфликт на СВО. СВО – это домашний старый спор славян между собой, и если это и аналог чего-то, то это аналог действия русских царей, которые возвращали отторженные русские земли.

Сколько бы ни длилась СВО – три дня, четыре года или двадцать лет, это есть такой необходимый нарратив русской политики. То, что необходимо, обязательно нужно сделать», – сказал Селиванов.

С ним согласился Кирилл Фролов.

«Милитаризация Украины движется гигантскими темпами, не оставляя нам ни 4, ни 20 лет. СВО должна быть максимально усилена.

Поэтому, безусловно, необходимо разрубать «гордеев узел», переходить к «Орешникам», невзирая на Трампа. Ведь вся задача демагогии Трампа – нас подвешивать, чтобы из-за переговоров мы сдерживали наступление, в это время перевооружают Укрорейх, и наступать будет всё тяжелее и тяжелее.

Поэтому мы не имеем права терять ни дня, и нужно без оглядки на Трампа наступать, наступать и наступать», – подытожил православный эксперт.

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