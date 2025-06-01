«Пора переходить к Орешникам – и не слушать никакого Трампа» – Фролов
«Мирные инициативы» Трампа – это уловка, чтобы остановить наступление России и, воспользовавшись передышкой, вооружить Украину.
Об этом в беседе с экспертом Института стран СНГ Кириллом Фроловым заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Не нужно натягивать СВО на глобус, натягивать какой-то ирано-иракский, или какой-нибудь еще конфликт на СВО. СВО – это домашний старый спор славян между собой, и если это и аналог чего-то, то это аналог действия русских царей, которые возвращали отторженные русские земли.
Сколько бы ни длилась СВО – три дня, четыре года или двадцать лет, это есть такой необходимый нарратив русской политики. То, что необходимо, обязательно нужно сделать», – сказал Селиванов.
С ним согласился Кирилл Фролов.
«Милитаризация Украины движется гигантскими темпами, не оставляя нам ни 4, ни 20 лет. СВО должна быть максимально усилена.
Поэтому, безусловно, необходимо разрубать «гордеев узел», переходить к «Орешникам», невзирая на Трампа. Ведь вся задача демагогии Трампа – нас подвешивать, чтобы из-за переговоров мы сдерживали наступление, в это время перевооружают Укрорейх, и наступать будет всё тяжелее и тяжелее.
Поэтому мы не имеем права терять ни дня, и нужно без оглядки на Трампа наступать, наступать и наступать», – подытожил православный эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: