«Пора переходить к Орешникам – и не слушать никакого Трампа» – Фролов

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«Мирные инициативы» Трампа – это уловка, чтобы остановить наступление России и, воспользовавшись передышкой, вооружить Украину.

Об этом в беседе с экспертом Института стран СНГ Кириллом Фроловым заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не нужно натягивать СВО на глобус, натягивать какой-то ирано-иракский, или какой-нибудь еще конфликт на СВО. СВО – это домашний старый спор славян между собой, и если это и аналог чего-то, то это аналог действия русских царей, которые возвращали отторженные русские земли. Сколько бы ни длилась СВО – три дня, четыре года или двадцать лет, это есть такой необходимый нарратив русской политики. То, что необходимо, обязательно нужно сделать», – сказал Селиванов.

С ним согласился Кирилл Фролов.