Пора намертво привязать льготы странам СНГ к их политической лояльности РФ – Михеев

Максим Столяров.  
25.11.2025 18:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 179
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Средняя Азия


Узбекистан, Казахстан и другие постсоветские страны на поверку оказываются такими же липовыми друзьями России, как Украина или США.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил московский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Узбекистан, Казахстан и другие постсоветские страны на поверку оказываются такими же липовыми друзьями России,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ощущение, что Запад, придя к выводу, что с Украиной не получилось, переключился на Среднюю, Центральную Азию. Как нам оставить Узбекистан и Казахстан в сфере своего влияния?», – спросил ведущий.

«Честно говоря, я не уверен, что они были в сфере нашего влияния. Мы сами нагородили огромное количество мифов, которыми друг друга кормили.

Это примерно как с дружбой с американцами: когда началась вся эта размолвка, тоже довольно часто приходилось слышать, что у нас же была дружба с американцами в 90-е годы, зачем вот мы её сами разрушили?

Такая же ситуация с Европой: говорили, что раз они покупают у нас газ по замечательной цене, мы построили им трубопровод, мы предсказуемые и выгодные партнеры, поэтому это автоматически решит все политические проблемы. Но не решили. Такой же миф был в ситуации с Украиной», – сказал Михеев.

«Нельзя больше позволить себя обманывать, потому что вызовы слишком серьезные, это ни к чему. Ситуация с бывшими советскими республиками следующая: когда им что-то нужно от нас, они вспоминают об общем прошлом, о дружбе народов и всё такое прочее.

Когда нам что-то нужно от них, они говорят: стоять, мы независимые государства, а у вас имперские амбиции, и вообще, вы тут нас оккупировали. Они не считают себя связанными никакими обязательствами – и ведут игру, в том числе, с теми центрами силы, которые нам враждебны.

Поэтому пора перейти к трезвому анализу сложившейся ситуации в наших отношениях, и совершенно четко увязать все экономические факторы с политической лояльностью. Экономические факторы в обмен на политическую лояльность», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить