Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На переговорах в Аляске США предпримут попытку «украсть победу у России».

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я с геополитической и военно-политической точки зрения характеризую этот проект как попытку украсть победу. Это подталкивание России к тому, чтобы признать военно-политическое поражение. Российский президент четко обозначил задачи СВО: демилитаризация и денацификация. Но в случае такого завершения конфликта не происходит ни демилитаризации, ни денацификации. Уже сейчас Европа открыто объявляет, что она будет вооружать Украину после окончания военного конфликта», – сказал Сивков.

Он добавил: никаких требований о ликвидации нацистских образований на Украине сейчас не звучит. А при наличии гигантских украинских долгов перед Западом, ему будет легко через какое-то время заставить Киев начать новый конфликт.

Сивкову возразил его собеседник, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. Он считает, что Россия задачи СВО «уже выполнила, но вошла во вкус и решила уничтожить первопричину, то есть крайний национализм».