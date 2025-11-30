Украинское командование оставило попытки прорвать окружение Красноармейска и Димитрова (Мирнограда).

Об этом в эфире своего канала заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Войска, которые стояли в районе Доброполья и Шахово, последний раз получили подкрепление от Сырского две с половиной недели назад. Это означает, что попытки прорубить коридор к Мирнограду закончены. Больше не будет ничего.

Что дальше будет с Мирноградом – не знаю, но все надежды на внешнюю помощь исчерпаны. Всё отложилось, и никто не собирается этот котёл размыкать», – сказал Ширяев.