«Получим 500 миллиардов!» – Зеленский обещает запустить производство укро-дронов по всей Европе

Анатолий Лапин.  
09.02.2026 15:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 153
 
В целом ряде стран Европы будет запущено производство моделей дронов, испытанных в боевых условиях на территории Украины.

Об этом заявил диктатор Зеленский во время общения со студентами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В середине февраля мы будем видеть уже производство наших дронов в Германии, я приму первый дрон, это работающая линия. В Британии производственные линии работают. Это все наши украинские технологии», – сказал Зеленский.

Он уверяет, что дроны пойдут не только на нужды ВСУ, но и будут закупаться западными странами – и на этом Киев рассчитывает заработать.

«Сумма будет 300-500 миллиардов, она будет где-то на 10 лет, я думаю, 10 лет будет большой запрос на это. Безусловно, нам это нужно для наших военных, прежде всего. Есть запрос от Минобороны, есть соответствующий объем. А на все остальное – пожалуйста, можно экспортировать, зарабатывать деньги, делиться с партнерами.

То есть, кто-то говорит «Купол», защита, wall drone, есть несколько разных проектов в Европе – все это будет базироваться в большинстве на украинских технологиях и украинских специалистах», – заявил Зеленский.

