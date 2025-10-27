Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В минувшие выходные в центре внимания СМИ вновь оказался польский премьер Дональд Туск. Он отметился рядом антироссийских заявлений в интервью британской газете «Санди Таймс», требовал от Лондона более активно включаться в украинскую войну и пугал Лондон ядерными ударами.

Мы не раз указывали, причем не от себя, а ссылаясь на конкретные заявления топовых западных политиков, что стоит задача руками Украины истощить Россию, чтобы они успели подготовится к войне с РФ.

Польский премьер в своем интервью тоже этого фактически не скрывает. Он цинично заявляет, что любое соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине не будет стоить даже тех чернил, которыми оно будет подписано. Туск считает, что речь идет о «вечной войне», пока в России не произойдут нужные Западу изменения.

Он передал слова украинского диктатора Владимира Зеленского, пообещавшего, что готов воевать с русскими еще достаточно долго.

«Не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Сейчас главный вопрос заключается в том, сколько будет жертв. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова сражаться еще два-три года», – сказал Туск.

Далее он оседлал русофобскую тему, уверяя, что экономика России «не имеет шансов на выживание» с учетом новых нефтяных санкций США.

«Русские находятся в очень тяжелом положении. Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Вовсе нет. У них есть одно большое преимущество перед Западом, и особенно перед Европой: они готовы сражаться… в военное время это абсолютно решающий вопрос. У вас нет шансов на победу, если вы не готовы сражаться или, по крайней мере, чем-то пожертвовать», – сказал Туск, фактически тем самым признав более высокий моральный дух русских.

Далее он переключился на британцев, потребовав не жить «сладкой иллюзией», что в случае войны НАТО с Россией им удастся отсидеться в стороне.

Собеседник издания вспомнил о поджоге дома британского премьера Кира Стармера, где он жил до переезда на Дауниг-Стрит в официальную резиденцию.

«Проблема в том, что в Великобритании никто не был этим удивлен. Я, честно говоря, был в шоке. После того как информация об этом появилась в британской прессе, реакция была такой, будто речь шла просто о футбольном матче между «Арсеналом» и «Ливерпулем». Но если русские готовы и способны организовать нечто подобное, это означает, что они готовы и способны на все», – негодует Туск.

При этом он умолчал, что по подозрению в поджоге арестованы два украинца.

Глава правительства Польши уверен, что Лондону надо со всей серьезностью отнестись к размещению в Белоруссии или Калининграде российской ракетной системы «Орешник», поскольку ВС РФ смогут легко нанести ядерный удар по любой европейской столице, включая Лондон.

«Поэтому нельзя жить в сладкой иллюзии, что вы слишком далеко от них, что это не ваша война, а только война Украины или Польши», – менторским тоном указывает политик.

Не нравится ему и то, что в Европе звучат голоса восстановлении связей с Россией после завершения войны и перезапуске газопровода «Северный поток-2», теракт в отношении которого он ранее горячо поддержал.

«Это означает, что кто-то в Европе хочет восстановить «Северный поток-2», иметь хороший бизнес с нефтью и газом из России и тому подобное. Для меня это всегда как тревожный звонок», — опасается Туск.

Заметим, что Туск, требующий от британцев осознать, что «это не только наша с Украиной война», категорически заявляет, что Польша не намерена отправлять войска на подконтрольную киевскому режиму территорию.