Варшава отказывается выдать Германии арестованного гражданина Украины, которого подозревают в подрыве «Северных потоков» в Балтийском море, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание Polsat приводит слова польского премьера Дональда Туска, которого попросили прокомментировать запрос немецких правоохранителей на экстрадицию украинца Владимира Журавлева, задержанного в Польше по запросу Германии.

«Это не новая ситуация. Я не могу обсуждать детали по понятным причинам, но хочу, чтобы вы знали, что дело гражданина Украины, которого немецкая прокуратура обвиняет в причастности к бомбардировке «Северного потока»… Много месяцев назад я изложил чёткую позицию Польши предыдущему канцлеру Германии и президенту Украины: с нашей точки зрения, единственные, кто должен стыдиться и молчать относительно «Северного потока-2», — это те, кто принял решение о его строительстве», – сказал премьер.

Если называть вещи своими именами, то, по сути, мы видим, что глава польского правительства солидарен с террористами, которые нанесли экономике Германии колоссальный ущерб, отрезав страну от дешевого российского газа.

«Проблема для Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в том, что «Северный поток — 2» был взорван, а в том, что он был построен. Россия при финансовой поддержке ряда европейских стран, немецких и голландских компаний построила «Северный поток- 2» вопреки важнейшим интересам всей Европы», — заявил Туск.

Он фактически подтвердил, что украинец приехал в Польшу, зная, что находится в розыске по европейскому ордеру. Так что вполне возможно, что подозреваемый знал, что поляки его не выдадут, что наводит на мысли о причастности польских спецслужб к теракту.

«В мои обязанности не входит разбираться, почему гражданин Украины вернулся в Польшу, несмотря на то, что знал о европейском ордере на арест, но наша позиция не изменилась. Преследование или экстрадиция этого гражданина в другую страну, безусловно, не в интересах Польши», — признал Туск.

Он подчеркнул, что любой, кто считает, что в Польше были политики, поддерживавшие строительство этого трубопровода, «наносит вред Польше»

«Слова Туска могли быть отсылкой к широко обсуждаемому интервью бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель венгерскому каналу Partizan», – считает Polsat.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Меркель заявила, что Польша тоже несет ответственность за украинскую войну, поскольку возражала против прямых переговоров Германии с Россией от имени ЕС.

Ранее известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, известный преданием огласке преступлений американской военщины во Вьетнаме, ссылаясь на свои источники, сообщил, что газопровод подорвали водолазы ВМС США. После этого в западных СМИ стали появляться публикации, что это якобы была исключительно операция Украины. При этом МИД РФ неоднократно обращал внимание, что США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта в Балтийском море.