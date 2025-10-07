«Я же вас предупреждала»: что стоит за переобуванием Меркель?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главное для политика, особенно западного, – вовремя переобуться.

Этот принцип наглядно подтвердила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в Венгрию и наделавшего шуму интервью местному порталу Partizаn, которое опубликовано под красноречивым названием под заголовком «Взрывное интервью: Меркель обвиняет Польшу в войне Путина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ранее Меркель говорила, что поддержка Минских соглашений Германией помогла Украине выиграть время и подготовиться к войне с Россией, то сейчас ее позиция если не развернулась на 180 градусов, то существенно скорректирована. Она по-прежнему считает, что Минск помог Украине, но вину за его срыв осторожно возлагает и на поляков с прибалтами.

«В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез, и именно поэтому я хотела создать новый формат Некоторые это не поддержали. В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против», — заявила Меркель.

При этом она не стала вспоминать прекрасно известный ей факт, показывающий, почему Путин перестал всерьез воспринимать Минские соглашения. Так, в ходе парижского саммита в нормандском формате в 2019 году тогдашний президент Украины Владимир Зеленский (ныне диктатор, утративший легитимность) отказался о Минских соглашений, а в ходе совместной пресс-конференции во время выступления Владимира Путина издевательски хихикал. Все это, напомним, происходило в присутствии Меркель.

Кроме того, в интервью Меркель высказала достаточно крамольное для нынешней брюссельской бюрократии мнение, сказав, что венгерский премьер Виктор Орбан, с которым она встретилась во время визита в Венгрию, не является троянским конем в ЕС, отметив, что он «всегда отстаивал свою собственную позицию на европейской арене и часто очень хорошо обосновывал ее».

Не верит он и в его связи с Кремлем.

«Нет, это чепуха. Мы бы не попались на такое. Это абсурд», — заявила экс-канцлер.

В Польше от заявлений Меркель пришли в ярость. Например, экс-премьер Матеуш Моравецкий практически ставит ее на одну доску с Гитлером.

«Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она входит в число самых вредных немецких политиков для Европы за последнее столетие», — заявил Моравецкий.

Негодует и нынешний глава МИД Польши Радослав Сикорский, которого попросили прокомментировать интервью Меркель. Как сообщает польское агентство Polsat.news, он заявил, что это «так же верно, как и то, что она написала в своих мемуарах о том, что никто из Центральной Европы не протестовал против «Северного потока»».

«Посмотрите на реакцию правительства Германии на мои слова в 2007 году о том, что нам не нравятся соглашения, принимаемые через нашу голову. Канцлер, должно быть, забыла, как ее собственное правительство отреагировало на наши протесты», — заявил Сикорский.

Почему позиция Меркель трансформировалась? По всей видимости, это связано с изменением общественных настроений в Германии, где акции сторонников войны с Россией и безоговорочной поддержки Украины продолжают падать. И таким образом канцлер парирует звучавшие (и продолжающие звучать) в ее адрес обвинения а ля «поощряла Кремль к агрессии, делая ставку на российский газ».

Теперь же, когда мечта глобалистов, в первую очередь американских и их европейских сателлитов, сбылась, и Германия осталась без дешевого газа, перейдя на более дорогой СПГ, ее экономика пожинает печальные последствия – рецессия впервые за долгие годы, закрытие производств, рост коммунальных платежей.

В итоге рейтинги недавно ставшего канцлером Фридриха Мерца рекордно обвалились буквально за несколько месяцев – его деятельность не одобряет (по данным августа) почти 70 процентов немцев.

Понятно, что возрастная и имеющая проблемы со здоровьем Меркель уже не рассчитывает вернуться во власть, несмотря на очевидные успехи во время своего правления. Зато теперь она всегда может сказать: «Я же вас предупреждала, что без российского газа будет кирдык». И крыть эти слова глобалистам нечем…