Полковник РФ: «Ядерную державу победить невозможно» – очень вредная фраза

Мир оказался на грани ядерной катастрофы по причине неспособности и нежелания западных элит трезво оценивать ситуацию и последствия.

Об этом на канале «Книжный день» заявил полковник Генштаба РФ в запасе Андрей Сивов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одна из самых вредных фраз – «ядерную державу победить невозможно». Тогда бы очень практичные американцы с европейцами не пытались бы это сделать, начиная практически с развала СССР. С 90-годов они пытаются, и у них очень неплохие результаты. А сейчас все мы из-за этого близки к глобальной катастрофе. Без применения ядерного оружия в широкомасштабном конфликте с войсками НАТО у нас очень мало шансов», – сказал Сивов.

Тем не менее, он подчеркнул, что ядерные силы сдерживания «до сих пор нас спасают», и если бы не это, натовские войска давно бы были на Украине. В то же время полковник озвучил несколько условий для работы ядерного сдерживания.

Первое – военно-технический потенциал, с которым у России всё в порядке. Второе – это должно работать при любых условиях, что было достигнуто, благодаря дополнениям в ядерную доктрину о превентивном ударе по центрам принятия решений. Третье условие – решимость военно-политического руководства.