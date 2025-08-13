Политика заигрывания с постсоветскими республиками потерпела полный крах – Михеев

Максим Столяров.  
13.08.2025 17:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 38
 
Азербайджан, Армения, Дзен, Общество, Политика, Россия, СНГ, Спецоперация, Украина


России надо полностью пересматривать подход к бывшим союзным республикам – метод пряника демонстрирует несостоятельность.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России надо полностью пересматривать подход к бывшим союзным республикам – метод пряника демонстрирует несостоятельность....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если смотреть трезво – и Азербайджан, и Армения, каждая своими путями, пытаются играть в ту самую игру, в которую когда-то играла Украина. Экономически они хотят сохранить все преференции торговли с Россией, которые особо выгодны Еревану, а в военно-политическом плане делают нам ручкой, отплывая всё дальше. Я не верю ни Пашиняну, ни Алиеву», – сказал Михеев.

Он подчеркнул, что это поучительная история для Москвы.

«Происходящее требует перезагрузки всей политики России на постсоветском пространстве. Мы помогали и Баку, и Еревану на протяжении 30 лет – что мы получили? Дулю… даже без масла. И они ещё считают себя обиженными, что Россия им должна. Считают себя вправе играть в игру: деньги это одно, а политика, оружие – это совсем другое.

К сожалению, это обман, укладывающийся в концепцию отношений, которые Россия культивировала 30 лет на постсоветском пространстве. Толку никакого. Попытки заигрывать – не сработало с Украиной, Арменией и Азербайджаном. Не сработает и в дальнейшем», – уверен политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить